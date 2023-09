„Eine neue Mentalität in Österreichs Fußball“

Liverpools Trainer-Ikone Jürgen Klopp schüttelte im neuen Stadion über die „Linzer Wiese“ den Kopf, in Graz erinnerte der Untergrund an einen „Maulwurf-Acker“. Ausverkaufte Stadien, mitreißende Fan-Choreografien und beherzte Teams. Nur die katastrophalen Zustände auf den Spielfeldern erinnern noch an dilettantische Europacup-Abenteuer aus der Vergangenheit.