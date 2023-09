Feuerwehr als Höhenretter für Hund und Katze

Alles andere als alltäglich, dafür umso „tierischer“ waren die Einsätze, zu denen die Hilfskräfte in Chur gerufen wurden. Am Dienstagmorgen ging in der Einsatzzentrale kurz vor 7.30 Uhr die Meldung durch einen Passanten ein, dass sich eine Katze auf einem Baum am Ufer des Plessur-Flusses befinde. Die Katze könne nicht mehr zurück und drohe in die Fluten zu stürzen.