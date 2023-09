Vergara als Drogenkartell-Chefin kaum zu erkennen

Sie spielt in der neuen Netflix-Serie „Griselda“ die berüchtigte kolumbianische Drogenkartell-Chefin Griselda Blanco. In der sechsteiligen Miniserie will die 51-Jährige beweisen, dass sie schauspielerisch mehr drauf hat, als nur die heiße Latina à la Gloria in „Modern Family“ zu spielen.