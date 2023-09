Armenien wirft jetzt „ethnische Säuberungen“ vor

Armenien hat Aserbaidschan im Konflikt um Berg-Karabach vorgeworfen, mit „ethnischen Säuberungen“ gegen die armenische Bevölkerung vorzugehen. „Die Intensität und Grausamkeit der Offensive macht deutlich, dass die Absicht darin besteht, die ethnische Säuberung der armenischen Bevölkerung von Berg-Karabach abzuschließen“, warf der armenische Außenminister Ararat Mirzoyan der Regierung in Baku am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates vor.