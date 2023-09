Rumänien will Asylwerber rascher zurücknehmen

EU-Kommission und Rumänien erhöhen Druck auf Österreich

Zuletzt hatten sowohl die EU-Kommission als auch die rumänische Regierung den Druck auf Österreich erhöht. In ihrer Rede zur Lage der EU hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengenraum gefordert - und zwar „ohne weiteren Verzug“. Rumäniens Premierminister Marcel Ciolacu will sein Land spätestens im Dezember im Schengenraum sehen. Sollte Österreich bei einem der kommenden zwei Treffen der EU-Innen- und Justizminister blockieren, werde er die Entscheidung vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anfechten, sagte Ciolacu am Montag.