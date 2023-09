Kletter-Star meistert „größten Kampf in Karriere“

„Der größte mentale Kampf, den ich in meiner Karriere je hatte“, waren am Mittwoch die ersten Worte von Kletter-Star Jakob Schubert zurück am Fuße der gigantischen Hanshelleren-Höhle in Flatanger. Der 32-jährige Innsbrucker hatte gerade als erster Kletterer im sechsten Anlauf die Route „Project Big“ erfolgreich durchstiegen: „Ich habe es fast zwei Monate versucht und es hat eine Weile gedauert, aber jetzt war der Tag!“