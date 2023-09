Berufsdieb wandert nun in den Knast

Abgebrühter Dieb

Der Grund dafür: Gemeinsam mit seinem bereits verurteilten Sohn war der Rumäne auch in Vorarlberg immer wieder in Häuser eingestiegen, um Beute zu machen. So auch in Lustenau, wo er aus einem Keller 40 Handys und etliche Airpods im Gesamtwert von mehreren tausend Euro fladerte. „Ich wollte nur nach Arbeit fragen“, versucht der abgebrühte Dieb das Gericht im gestrigen Prozess von seinen ehrlichen Absichten zu überzeugen.