Die Altacher Minimalisten waren noch nie besser

Innenverteidiger als Topscorer

Topscorer der Vorarlberger ist Neuzugang Paul Koller, der als einziger Rheindörfler bislang zweimal einnetzte. Fünf weitere Akteure trafen je einmal.

Ein pikantes Spiel steht am Sonntag in Altach an. Mit Austria Wien kommt ein Gegner, der in eine veritable Krise gerutscht ist. Trotzdem sieht Standfest kein richtungsweisendes Duell mit den Veilchen: „Jedes Spiel gibt drei Punkte. Aber wenn wir aus den nächsten Partien gegen Austria Wien, in Wolfsberg und beim LASK einige Punkte mitnehmen, dann werden wir das Saisonziel Klassenerhalt neu überdenken und vielleicht nach oben revidieren“, sagt Standfest.