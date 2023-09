Rauch appelliert, „zur Vernunft zurückzukehren“

Steinhart fordert Amtsenthebung von Huber

Zudem wandte sich Steinhart am Mittwoch in einem Schreiben, welches krone.at vorliegt, an den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Darin forderte er die Amtsenthebung von Kurienobmann Erik Huber, dem bereits in einer Sitzung von einer Mehrheit der Mandatare das Misstrauen ausgesprochen worden war.