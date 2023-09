Tiroler initiiert in Pakistan Bergsteiger-Schule

Neue Gesetze für Besteigung der 8000er

Die Berichterstattung über den schrecklichen Tod des jungen Vaters schlug so hohe Wellen, dass es Steindl gelungen ist, gemeinsam mit der Regierung und Bergwelten TV die erste Bergsteiger-Akademie in Pakistan zu gründen. „Ein 13 Hektar großes Land steht für dieses Projekt bereit. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist Baubeginn im März. Die Eröffnung könnte dann im Oktober sein. Mit meinen gesammelten Spenden will ich außerdem Ausbildner hierher bringen, die dann für einen Zeitraum den Teilnehmern alpines Wissen vermitteln“, so der Tiroler. Der Everest-Besteiger arbeitet auch beim Lehrplan mit.