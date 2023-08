Schock-Video: Bergsteiger klettern über Sterbenden

Diese Bilder haben es in sich! Als am K2 im Karakorum-Gebirge, dem zweithöchsten Berg der Welt, ein pakistanischer Hochträger stürzt und sterbend auf etwa 8200 Metern im Schnee liegt, hielt von den Bergsteigern keiner an, um ihm zu helfen. Sie stiegen an ihm vorbei - weil sie unbedingt den Gipfel erreichen wollen …