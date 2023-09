Frau in Wiener Wohnung von eigenem Sohn attackiert

Eine Frau (56) soll am Montag von ihrem eigenen Sohn in einer Wohnung in Wien-Ottakring mehrmals ins Gesicht getreten und geschlagen worden sein. Das Opfer konnte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam machen - Nachbarn alarmierten die Polizei. Der erst 17 Jahre alte Bursche zeigt sich geständig.