CL-Konferenz mit Bayern gegen ManUnited ab 21 Uhr

Bayern gegen United darf getrost als Schlager bezeichnet werden, seit dem legendären CL-Finale 1999 - als die Engländer in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand durch zwei Tore noch drehten - sogar als Klassiker. Revanche hat der deutsche Rekordmeister an seinem englischen Pendant seither genug geübt: In den acht Königsklassen-Begegnungen haben die Bayern bei nur einer Niederlage und drei Remis vier Mal gegen die Red Devils gewonnen und sind in allen drei K.o.-Duellen (jeweils Viertelfinale 2001, 2010, 2014) aufgestiegen.