Benfica Lissabon gegen Salzburg ab 21 Uhr LIVE

Salzburg geht all in

„Individuell hohe Qualität und ein irrsinnig gutes taktisches Verständnis“, zeichnen das A-Team der internationalen Talenteschmiede aus. „Wir sind zwar Außenseiter, wollen aber mutig und smart spielen“, stellte Struber fest und versprach: „Wir werden all in gehen.“ Seiner Truppe traute der 46-Jährige selbstredend auch einen Sieg zu. „Es wäre natürlich schön, wenn wir in der Champions League auswärts wieder einmal gewinnen könnten. Der letzte Sieg ist ja schon einige Zeit her“, erklärte er. Der zweite von bisher zwei CL-Siegen in der Fremde (12 Spiele) datiert vom 1. Dezember 2020. Damals setzte man sich bei Lok Moskau mit 3:1 durch.