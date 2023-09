Das Aufsteirern sprengte alle Festival-Rekorde

Glückliche Gesichter so weit das Auge reicht

Auch wenn zwischendurch das Gedränge schon recht groß war, die Wartezeiten an den Gastro-Ständen länger waren - man blickte in so unglaublich viele glückliche Gesichter, es wurde so unglaublich viel gelacht, gesungen, geklatscht oder getanzt. Überall war feinste Festtagsstimmung angesagt. Das Aufsteirern 2023: einmal mehr ein Hochfest der Volkskultur, wie es eben einzig und allein die Steirer feiern können.