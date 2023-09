Aufsteirern: „Feiern können wir Steirer sehr gut!“

Was macht eigentlich das Aufsteirern so einzigartig? Was zeichnet die Steirerinnen und Steirer aus? Und wie humorvoll wurde auf die Frage reagiert, ob noch das Tanzbein geschwungen wird? Birgit Waldsam von krone.tv war vor Ort, um die Eindrücke vom heiteren Frühschoppen in der „Krone“-Alm für Sie einzufangen.