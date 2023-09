Der Kindergarten als Karriere-Chance mit Zukunft

Pilotphase bereits angelaufen

„Bereits jetzt werden 330 Zweijährige in 22 Pilotkindergärten in 15 Gemeinden quer durch Niederösterreich betreut“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Diese werden wissenschaftlich begleitet, um vor dem landesweiten Start im Herbst 2024 alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Auch eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Wohnortnähe steht auf dem Plan – zwar nicht kostenlos, aber „leistbar“, wie Teschl-Hofmeister sagt.