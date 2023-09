Ilzer: „Kein Grund, dass sich der VAR einmischt“

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer):

„Es war ein Spitzenspiel, sehr intensiv geführt von beiden Seiten mit Energie in alle Richtungen. Wir haben es speziell in der ersten Halbzeit geschafft, unseren Style auf den Platz zu bringen. Wie wir da in unsere Pressingmomente gekommen sind, wie synchron wir da am Weg waren, wie diszipliniert und dominant wir dann auch zum Teil ins Zocken gekommen sind. Wir konnten dann nicht nachlegen, das müssen wir uns ein Stück weit vorwerfen. Wir hatten aber auch in der zweiten Hälfte unsere Momente, geben aber durch einen Tausendguldenschuss von Sturm Graz das Momentum aus der Hand. Am Ende war es aber so, dass wir uns viele, viele gute Möglichkeiten herausgespielt haben und der Torhüter von Sturm Graz es wirklich bravourös gemacht hat.“