Der Villacher Crux-Lauf steht vor der Tür

Bereits jetzt haben sich 1200 Teilnehmer aus allen Bundesländern angemeldet. Neben dem Hauptlauf am Sonntag (14 Uhr) gibt es ja bereits am Freitag (10 Uhr) den Merkur Junior Crux-Lauf, an dem ganze Schulklassen oder Sportvereine teilnehmen können, und am Samstag (14 Uhr) den heuer erstmals stattfindenden Kelag Energie & Wärme Familien Crux-Lauf.