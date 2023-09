„Liebes Kind“: Das Grauen im Kellerverlies

Eine Familie, die in einem Kellerverlies hausen muss, strenge Regeln ihres Peinigers zu befolgen hat - bis endlich die Flucht gelingt. Ein Grauen, das bekanntlich nicht so unrealistisch ist, wie es sein sollte. Doch hier fängt „Liebes Kind“ erst richtig an. Der Psychothriller von Romy Hausmann fasziniert seit der Veröffentlichung 2019 unzählige Leser - und jetzt auch die Streamingfans: „Ich habe das Buch in einer Nacht gelesen und die ganze Geschichte dabei sehr bildhaft vor mir gesehen. Der Stoff hat mich sofort fasziniert. Er wird aus der jeweiligen Sicht der Beteiligten erzählt. Daraus entsteht ein spannendes Spiel mit der Realität. Es ist die Geschichte eines Verbrechens, das viele Opfer hat“, sagt Drehbuchautorin und Regisseurin Isabel Kleefeld, die zur Vorbereitung mit ihrem Kollegen Julian Pörksen mit vielen Psychologen, Psychiatern und Ärzten gesprochen hat.