„Inside Greenpeace“: Wie rettet man die Welt?

Greenpeace ist eine der bekanntesten NGOs der Welt. Fast jeder verbindet ikonische Bilder mit der Umweltschutzorganisation, die mit oft gewagten, nicht immer legalen, aber meist medienwirksamen Aktionen für ihre Sache kämpft. Ab heute, Sonntag, gibt Sky mit der fünfteiligen Doku-Serie „Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?“ einen Einblick in die Arbeit von Greenpeace. Regisseur Florian Nöthe stellt dafür mit seinem Team erstmals die Aktivisten in den Mittelpunkt: „Unser Ansatz war ganz klar, nicht die klassische Klimadoku zu machen. Ich hoffe, dass das ein Zugang für Leute ist, die sich mit dem Thema Klima bisher nicht so beschäftigt haben. Das Wort Unterhaltung steht bei dieser Doku im Vordergrund.“ Greenpeace sei von Anfang an offen für die Idee gewesen, und man habe unbegrenzten Zugriff auf das Archiv bekommen: „Das ist sicher eine der Besonderheiten der Serie. Zum Beispiel erzählen wir die Geschichte von der Besetzung der “Brent Spar„ 1995. Viele kennen die Nachrichtenbilder. Wir erzählen die Geschichte aber von der Öl-Plattform aus. Das heißt, wie sah das eigentlich auf dieser Plattform aus, was haben die Leute da gemacht, wie haben sie es so lange da ausgehalten? Das sind Einblicke, die besonders sind.“