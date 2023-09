Prinzessin Estelle trägt Abendkleid ihrer Mutter

Am Abend gibt es ein feierliches Jubiläumsbankett, ehe das Königspaar am Samstag in einer Kutsche durch Stockholm fährt. Am Samstagabend folgt dann ein Konzert vor dem Schloss, das die Schwedinnen und Schweden kostenlos vor Ort oder direkt im Fernsehen verfolgen können. Mit dabei sind mehrere nationale Musikstars, darunter die zweifache ESC-Gewinnerin Loreen („Euphoria“, „Tattoo“).