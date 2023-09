Debatte im Landtag: „Übergewinn gehört Tirolern!“

300-Millionen-Wohnpaket nicht in Diskussion

Ziel von Grünen, FPÖ und Neos beim Sonderlandtag wäre gewesen, 300 Millionen Euro für billigeres Wohnen zu mobilisieren. Doch daraus wurde nichts. Es gab nicht mal eine Diskussion darüber. Dass sich die Landesregierung im Tiefschlaf befinde, wollte nicht einmal der an sich sehr kritische Liste-Fritz-LA Markus Sint so sehen: „Natürlich unternimmt die Landesregierung etwas, aber es kommt bei den Menschen nicht an! Sie müssen mehr tun und zielgerichtet. 8 Euro Entlastung pro Monat reichen nicht!“