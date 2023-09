Wo islamische Sittenwächter zuschlagen

Der Fall des am Montag von mutmaßlichen Sittenwächtern verprügelte 17-jährige Mädchen (wir berichteten) schlägt hohe Wellen. Dabei sind diese Gruppierungen weder neu, noch ausschließlich auf den Handelskai beziehungsweise die Brigittenau begrenzt. Bereits 2016 trieben selbsternannte Sittenwächter aus Tschetschenien in der Millenium City ihr Unwesen, die den in ihrem Heimatland vorherrschenden „Adat“ aufrecht halten wollen, ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht, das auf Tradition, Sitte und Brauchtum setzt. Wir zeigen die Hotspots in der Stadt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.