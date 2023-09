Manga Day feiern und tolle Packages gewinnen!

Vor über 30 Jahren im deutschsprachigen Raum eingeführt, ist Manga heute einer der wichtigsten Sparten im Comicbereich. Seit einigen Jahren ist Manga die am schnellsten wachsende Sparte im gesamten Buchbereich, fast zwei Drittel aller Umsätze im Comicsegment haben der Handel und die Verlagswelt dem japanischen Comic zu verdanken. Auch in Österreich sind in den letzten Jahren in vielen Städten auf Manga- und japanische Popkultur spezialisierte Läden aus dem Boden geschossen.