Pucher Start-up denkt nun an Europa-Expansion

Was freilich auch mit dem Erfolg der so genannten Legal Tech Company zu tun haben dürfte. „Sproof“ bastelt an Software, die es möglich macht, ein elektronisches Dokument in verschiedenen Ländern zu öffnen. Es rechtsgültig und DSGVO-konform zu unterschreiben und per Mausklick wieder zurückzuschicken. Ein postalischer Versand wird unnötig. „Mittlerweile ist unsere Software in 28 Sprachen in EU übersetzt“, freut sich CEO Clemens Brunner.