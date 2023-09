Deutsches Mädchen (10) auf Schulweg entführt

Das Mädchen war am Montag kurz vor 8 Uhr am Weg in die Schule in ein Auto gezerrt worden. Der Verdächtige flüchtete danach über Feldwege und missbrauchte danach sein Opfer. Dank einer Zeugin, die der Wagen verdächtig vorkam und die Polizei alarmierte, konnte diese den Verdächtigen schließlich ausfindig machen und das Mädchen befreien.