Tödlicher Unfall: Mann unter Maschine eingeklemmt

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag in Ischgl in Tirol gekommen. Ein Mann (62) fuhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine talwärts, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit der Maschine in eine Rinne geriet, die neben der Straße entlang verläuft. Dort kippte die Maschine um und begrub den 62-Jährigen unter sich.