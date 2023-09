Ab nächster Woche spielen Menschen mit Dämonen

Ab 13 Uhr dichtes Programm

Schon ab 13 Uhr kann man sich an diesem Tag die vier Ausstellungen des herbst anschauen. Da beginnt man am besten in Mariagrün, wo sich das Demon Radio mit spannenden Auftragsarbeiten an internationale Künstler um den Nazi-Schergen und Jazzfan Dietrich Schulz-Köhn, alias Dr. Jazz, kümmert - in Kooperation mit der KUG, die dessen umfangreiches Archiv verwaltet. Dann geht es weiter ins Forum Stadtpark, wo sich alles um den doppelten Dissidenten und schrägen bulgarischen Physiker Stefan Marinov dreht, und zur Submarine Frieda, einem ehemaligen Tanzsaal und Supermarkt am Griesplatz, in dem alle anonymen Heldinnen und Helden geehrt werden.