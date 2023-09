Macht „Liebes Kind“ Kampusch-Schicksal zum Thema?

Welche Schauspielerinnen besonders positiv herausstechen, wie man bei ganz harten Themen am Set darauf achtet die jungen Darsteller zu schützen und warum die Vorbereitung für ihre Hauptrolle in „Körper in Flammen“ für „Haus des Geldes“-Star Úrsula Corberó die bisher schwierigste war, erfahren Sie in dieser neuen Folge des „Stream On“-Podcasts mit Annie und Kálmán. Definitiv nichts für schwache Nerven!