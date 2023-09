Vienna Fashion Week: Eröffnung mit 732. Modeschau

20.190 Designs in 15 Jahren

Da sind jene rund 7000 zur diesjährigen Ausgabe bis Ende der Woche erwarteten Besucherinnen und Besucher schon mitgezählt. Inklusive der Abschlussveranstaltung in der Nacht auf kommenden Sonntag wird es dann seit den Anfängen im Jahr 2009 gezählte 769 Shows zu sehen gegeben haben, in denen 918 Kollektionen von mehr als 2300 Models präsentiert und am Catwalk über 1000 Kilometer „gelaufen“ wurden.