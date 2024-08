Jenna Ortega zeigt in roter Herzerl-Robe viel Haut

Noch mehr Hingucker

Doch Ortega war längst nicht die einzige Promi-Beauty, die zur Eröffnungszeremonie am Lido einen tollen Auftritt hinlegte. Cate Blanchett etwa strahlte in einer Metallic-Robe von Armani Privé, Winona Ryder kam in einem schwarzen Look aus Tüllrock und Smoking von Chanel.