Ex-Ministerin Kneissl zieht nach St. Petersburg

Kneissl gibt sich auch während Ukraine-Krieg russlandfreundlich

Nach einer Zwischenstation in Frankreich lebte Kneissl, die sich als „politischer Flüchtling“ bezeichnete und über ein „De facto-Arbeitsverbot“ in Österreich geklagt hatte, zuletzt im Libanon. In den vergangenen Monaten hielt sie sich vermehrt in Russland auf, zeigte bei offiziösen Großveranstaltungen Präsenz und verbrachte den Sommer in einem Dorf in der Provinz. In einem Telegram-Kanal positionierte sie sich aber auch als Tierschützerin und verbreitete etwa Meldungen eines Moskauer Tierheims, das Frauchen oder Herrchen für Boxerhunde suchte. Abgesehen davon schrieb sie über Geopolitik und unterstützte dabei die Sichtweise des Kreml.