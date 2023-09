Frustrierte Sabalenka verliert nach Finale Nerven

Vorwurf an das Publikum?

Bereits auf dem Platz hatte die 25-Jährige Tränen in den Augen. Als sie damit getröstet wurde, nun die Nummer eins der Tenniswelt zu sein und das Publikum in Applaus verfiel, entgegnete Sabalenka den Fans: „Ihr hättet mich ruhig auch während des Spiels so unterstützen können.“