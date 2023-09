Digitaler Altersnachweis ab sofort verfügbar

Wer nun sofort losstarten will mit dem digitalen Nachweis, könnte freilich noch auf Probleme stoßen. Denn man ist erst in Gesprächen mit Handelsketten und Trafikanten, dass die die Umstellung mitmachen. Tursky sieht aber eine „große Bereitschaft“ der Sparte, das Projekt anzunehmen. Der Staatssekretär sieht Österreich hier in einer Vorreiterrolle. Man sei das erste Land der EU mit digitalem Altersnachweis.