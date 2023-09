Böses Erwachen für viele versicherte Tierhalter

„Hilfe, meine Versicherung zahlt nicht“, schreibt Leserin Martina G. an die Redaktion der „Krone Tierecke“. Sie hat ihren Golden Retriever „Charly“ schon vor Jahren krankenversichert. Nun steht eine Operation an: Der Vierbeiner leidet unter einer Hüftgelenksdysplasie, also einer Fehlbildung des Hüftgelenks. Der Tierarzt hat ihr einen Kostenvoranschlag von 2000 Euro gemacht - pro Hüftseite. Nun das Dilemma: Die Versicherung zahlt nicht!