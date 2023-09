Hier durchfliegen US-Piloten den Hurrikan „Lee“

Wirbelsturm bedroht mehrere Karibikinseln

Hurrikan „Lee“, der am Freitag noch mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde rotierte, hat sich am Wochenende über dem Atlantik von Stufe fünf auf Stufe vier abgeschwächt. Er bedrohe aber weiterhin mehrere Karibikinseln, teilte das National Hurrican Center (NHC) mit Sitz in Miami (Florida) mit. In den kommenden Tagen sei mit gefährlichen Strömungen und schwerer Brandung auf der Inselkette der Kleinen Antillen, in Puerto Rico, den Bahamas sowie entlang der US-Ostküste zu rechnen, heißt es.