320.000 Euro für steirische Hochwasser-Opfer

Denn es war nicht nur eine kleine Welle, es war eine gewaltige Lawine an Spenden, die nach den schweren Unwettern Anfang August unsere Aktion „Die Krone hilft - Steiermark“ erreicht hat. Und mit der die „Krone“-Familie einmal mehr beweist, wie stark sie zusammenhält, wenn jemand unter uns in Not gerät, und was wir bewirken können.