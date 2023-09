Ein „Partyskandal“ mit Polonaise in luftiger Höhe

Koller als Franzose

Danach stand Österreich schon nach acht (von zehn) Spielen vorzeitig als Gruppensieger fest, war als viertes Team für die EURO in Frankreich qualifiziert. Was 1,7 Millionen Menschen live im TV verfolgten, 2200 mitgereiste Fans feierten mit Alaba, Fuchs und Co. eine legendäre Partie in der Friends Arena. Teamchef Marcel Koller („Mein größter Erfolg“) wurde in die Luft gewirbelt, die Spieler streiften sich „Frankreich, wir kommen“-Shirts und -Schals über.