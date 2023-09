St. Pölten in CL-Quali gegen PAOK sicher weiter

Ihr Team blickt am Freitag gespannt nach Nyon. Dort wird die 2. Quali-Runde ausgelost, in der es in Hin- und Rückspiel (10./11. und 18./19. Oktober) um den Einzug in die „Königsklasse“ geht. St. Pölten befindet sich im Meisterweg und hat bessere Karten als es im Ligaweg der Fall ist. Dort scheiterte Arsenal mit Manuela Zinsberger am Paris FC. Den Aufstieg fixierte Eintracht Frankfurt mit Verena Hanshaw, Virginia Kirchberger und Barbara Dunst gegen Juventus Turin. Sturm Graz verabschiedete sich mit einer Niederlage im Elfmeterschießen im Spiel um Platz drei aus dem Bewerb.