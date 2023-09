Clooney will Villa verkaufen - um 100 Mio. Euro!

Am Comer See hat George Clooney schon vor vielen Jahren sein zweites Zuhause gefunden. Der Hollywoodstar und seine Familie sind in Laglio gern gesehene Gäste, doch bald schon könnten die Besuche des 62-Jährigen der Vergangenheit angehören. Denn wie die „Page Six“ berichtete, plane der Schauspieler, seine Villa Oleandra endgültig zu verkaufen.