Wirbel um Saudi-Gerücht: Jetzt spricht David Alaba

Am Donnerstag endete das Transferfenster in Saudi-Arabien. Zuvor war Al-Ittihad auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger gewesen, um seine Abwehrreihe zu verstärken. Der Verein war kurz davor, Sergio Ramos zu verpflichten. Dieser entschied sich jedoch für eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla. Deshalb geriet David Alaba in den Fokus. Al-Ittihad soll Real Madrid ein Angebot über 40 Millionen Euro für den ÖFB-Star unterbreitet haben. Der Saudi-Klub sei bereit, dem 31-Jährigen ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro zu zahlen, hieß es in spanischen Medien.