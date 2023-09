Magenblutung: Forscher sitzt 1000 Meter tief fest

Magenblutung in 1250 Metern Tiefe

Während der Expedition habe er in 1250 Metern Tiefe eine Magenblutung erlitten. Seine Kollegen hätten es geschafft, ihn in das Lager in 1000 Metern Tiefe zu bringen, die weitere Rettung gestalte sich aber äußerst schwierig. Er müsse mit einer speziellen Vorrichtung herausgebracht werden, die aber nicht durch die engen Höhlengänge passe. Derzeit sprengen Einsatzkräfte die engen Stellen auf.