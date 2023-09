Teichtmeisters neuer Anwalt wird massiv bedroht

Am Montagabend wurden beim Landl in der Josefstadt bereits Absperrgitter aufgebaut. Eine Hundertschar an Polizisten - uniformiert und in Zivil - wird rund um den Strafprozess im Einsatz sein. Damit gewährleistet ist, dass Teichtmeister und seine Verteidiger unversehrt in den Verhandlungssaal gelangen.