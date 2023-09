Verletzte Frau nach Zehn Stunden-Einsatz geborgen

Eine aufwendigen, zehnstündigen Einsatz haben Rettungskräfte am Sonntag in Tirol absolviert, um eine verletzte 58-jährige Frau nach einer Tour auf den Habicht in den Stubaier Alpen sicher ins Tal zu bringen. Die Frau, die mit ihrem 64-jährigen deutschen Mann unterwegs war, war beim Abstieg zu Sturz gekommen. Ihr Ehegatte setzte einen Notruf ab. Bergretter konnten daraufhin wegen dichten Nebels nicht direkt zu der Verunfallten fliegen, lange Fußmärsche waren die Folge.