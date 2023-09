Von Auto „abgeschossen“: Radfahrer in Lebensgefahr

Ereignet hat sich der verheerende Unfall gegen 22.45 Uhr. Der 19-jährige Einheimische war mit seinem Auto, in dem sich auch dessen Bruder (22) befand, auf der B178 Loferer Straße von Going am Wilden Kaiser kommend in Richtung St. Johann unterwegs, als er bei Oberndorf einen anderen Pkw überholen wollte.