„Danke für die unglaubliche Unterstützung!“

„Hey Leute, ich bin am Weg zurück nach Graz. Danke euch allen für die unglaubliche Unterstützung und die lieben Nachrichten. Es wurde sehr viel geschrieben und ich habe in diesen Tagen die andere, nicht so schöne Seite dieses Business kennengelernt. Man weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert und welche Entscheidungen getroffen werden.