Sängerin Feist lud zum progressiven Kulturabend

Entblößt und dekorativ

Die große Hit-Revue ist Feists Rückkehr nach Europa nicht. Erfolgreiche Singles wie „Mushaboom“, „Home Come You Never Go There“ oder „I Feel It All“ bleiben unberücksichtigt. „Mein aktuelles Album ,Multitudes‘ hat im Prinzip entschieden, welche meiner älteren Songs dazupassen. Manche davon musste ich neu arrangieren, damit sie in das Set passen“. So ist etwa die bekannte Single „1234“ elektronisch-melancholischer angelegt und auch in anderen Songs werden diverse Facetten an die intime Entrücktheit des aktuellen Werks angepasst. „Multitudes“ war ein Manifest des Persönlichen und behandelte Feists Achterbahnleben der letzten Jahre. Die Adoption ihrer heute vierjährigen Tochter, der Tod des geliebten Vaters, die mit Existenzängsten beladene Pandemie. „Zudem pendelte ich mit meiner Kleinen durch die Gegend und fand keinen Platz, an dem ich mich wohlfühlte. Ich hatte immer eine Gitarre mit Nylonsaiten bei mir und dafür noch nicht einmal einen Koffer. Die Ursprungsversionen mancher Lieder auf ,Multitudes‘ zeigten mich entblößt bis auf die Knochen. Erst durch meine Band haben sie die Dekoration erhalten, die sie verdienen.“