Ischgl: Wo Ski-Berge zum Bike-Paradies werden!

Wer im Sommer im Paznaun Urlaub macht, der sollte sein Mountainbike oder E-Bike mitnehmen. „754 Kilometer Trails machen das Paznaun zu einem Mountainbike-Eldorado“, weiß Claudia Jehle vom Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Und die sympathische Tirolerin muss es wissen, ist sie selbst in ihrer Freizeit oft in der heimischen Bergwelt unterwegs. „Ich bin zwar keine Mountainbikerin, aber ich kombiniere gerne E-Bike-fahren mit Wandern.“ Claudias Lieblingstour ist eine ganz Besondere und führt die Tirolerin sogar über die Grenze in die Schweiz, hinauf auf den 3179 Meter hohen Piz Tasna, wo statt eines Gipfelkreuzes ein Steinbock thront. „Mit dem E-Bike bin ich in 50 Minuten ohne viel Anstrengung bei der Heidelberger Hütte“, erzählt Claudia.