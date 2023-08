„Der Augapfel war groß, sehr klebrig - sehr eklig“

Naturdokus als Lebensrettung?

Rhett schwamm hinüber und nahm Addison in seine Arme, sie wurde aber immer noch angegriffen. „In dem Moment fing ich an, den Hai zu schlagen“, sagt Addison. Eine Vorgehensweise, die sie aus Naturdokus kannte - darin wird oft geraten, das Tier im Falle eines Angriffs auf die Nase zu schlagen. Sie griff zudem in die Kiemen des Hais und stach ihm in die Augen. „Sein Augapfel war so groß wie ein Baseball: sehr groß, sehr klebrig - sehr eklig“, sagt sie. Ich erinnere mich, dass ich sogar in diesem Moment dachte: „Igitt“.